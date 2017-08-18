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Dünya

Erbil'den Bağdat'a referandum için dört şart

Şartlar yerine gelirse Kürt müzakere heyeti referandumu belirli bir tarihe ertleyecek

18 Ağustos 2017 03:32

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin 25 Eylül’de düzenlenmesi planlanan bağımsızlık referadumunu ertelemek için Bağdat’a dört şart koştuğu belirtiliyor. Buna göre, Kürt müzakere heyeti şartlar yerine gelirse referandumu belirli bir tarihe ertelemeyi kabul etti.

Erbil’den yayın yapan Rudaw’ın haberine göre, Bağdat’ta temaslarını sürdüren Kürdistan müzekere heyeti referandumun ertelenmesini talep eden Bağdat’taki yetkililere şu dört şartı öne sürdü:

Bölgesel Yönetimi'n kesilen bütçesinin gönderilmesi,

Kerkük gibi tartışmalı bölgelerin statüsünün belirlenmesi için Irak Anayasası’nın da öngördüğü referandumların yapılması, yani anayasanın 140’ıncı maddesinin uygulanması,

Kürtlerin Irak hükümetinde azaltılan paylarının geri verilmesi,

Irak ordusunda Kürt oranının belli düzeye (eskiden oranına) yükseltilmesi.

'Birkaç ay ertelenebilir'

Bu şartlar Kürdistan heyetiyle Irak’ta iktidardaki Şii Ulusal Koalisyonu arasında dün yapılan toplantıda gündeme geldi. Toplantıda Şii Ulusal Koalisyonu yetkililerinin referandumun ertelenmesini istediği, Kürt heyetin bu şartların ‘belirli ve kısa bir süre içinde yerine getirilmesi halinde’ referandumun birkaç aylığına ve belli bir tarihe ertelenebileceğini ilettiği kaydedildi.

Heyet ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM), ABD, BM Güvenlik Konseyi ve referandumun ertelenmesini isteyen ülkelerin gözetiminde yapılacak yazılı bir anlaşmayla bunun mümkün olabileceğini muhataplarına bildirdi. 

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