Barzani: Peşmerge, bazı siyasi partilerin verdiği karardan dolayı Kerkük'ten çekildi

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Mesud Barzani, Kerkük\'te yaşananların ardından yaptığı ilk açıklamada, \"Peşmerge, Kürdistan\'daki bazı siyasi partilerin verdiği karardan dolayı Kerkük\'ten çekildi\" dedi.

Erbil merkezli yayın yapan Rudaw\'ın haberine göre, IKYB Başkanı Mesud Barzani, Haşdi Şabi ve Iraklı güçlerin Kerkük ile Kürt Bölgesel Yönetimi\'ndeki yerleşim yerlerine yaptıkları saldırının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Barzani imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Peşmerge\'nin bazı siyasi partilerin verdiği kararlardan dolayı Kerkük\'ten çekildiğini belirterek, \"Kürdistan\'daki bazı siyasi tarafların ve şahısların verdiği kararlardan dolayı yaşandı\" dedi.

Kürdistan halkının kazanımlarının, huzur ve güvenliğinin yeniden sağlanacağını dile getiren Barzani açıklamasında, şu görüşlere yer verdi:

\"Tarih boyunca Kürdistan halkının hakları çiğnendi ve zulme maruz kaldılar. Kürdistan halkı tarih boyunca kendi kimliğini korumak adına katliam ve soykırımlara uğradı. Kürdistan halkı, barışçıl adımlar atarak hiçbir zaman savaş istemedi, ancak savaşlara maruz kaldık. Tüm çabalarımız barışçıl bir şekilde amacımıza ulaşmaktı. Öncelikli amacımız, her zaman asayiş ve Kürdistan halkının haklarının savunması oldu. Kerkük’te yaşananlar, Kürdistan’daki bazı siyasi tarafların ve şahısların verdiği kararlardan dolayı yaşandı. Sonuç olarak Peşmerge Güçleri geri çekilmek zorunda kaldı. Geri çekilmesiyle Bağdat ile Erbil arasında 17 Ekim 2016 tarihinde Musul’u kurtarma operasyonunun başlatılmasıyla Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümeti arasındaki anlaşma bozulacaktı. Kürdistan halkı emin olsun ki; gereken yapılacaktır. Halkımızın kazanımları, huzur ve güvenliği yeniden sağlanacaktır. Şu anda ise, siyasi birliktelik, Kürdistan halkının birliği ve beraberliğini korumak adına tüm siyasi tarafların birlik olmasından yana ısrarcıyız. Basın yayın kuruluşlarından isteğim; Kürdistan ve Irak arasında yaşanan söz konusu hassas süreci yurtsever ve ulusalçılık anlayışı çerçevesinde ele almalarıdır.\"