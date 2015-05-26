Barzani: Kürt iç savaşı taraflara zarar verir

IRAK’taki Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, İran sınırında İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) peşmergeleri ile PKK arasında çıkan ve 1 peşmergenin öldüğü çatışmayı kınadı.

Barzani, “İki taraf arasındaki çatışmayı kınıyorum. Kürdistan bölgesi, siyasi hesapların görüleceği bir meydan değildir. İç savaş tüm taraflara zarar verecektir ve bu savaştan kimse başarı sağlayamaz” dedi.

KDP ve KYB’den oluşan bir heyet taraflar arasında barışın sağlanması için Kandil Dağı’na gitti. İran sınırında PKK denetiminde bulunan Kelaşin bölgesinde geçen hafta üs kurmak isteyen İKDP peşmergelerini ablukaya alan PKK, denetimlerindeki alanlarda üs kurmalarına izin vermedi.

Önceki sabah saatlerinde İran peşmergeleri ile PKK’lılar arasında çıkan çatışmada 1 peşmerge öldü. PKK, İran’a geçmek isteyen İran peşmergelerine yardımcı olmak istediklerini ancak peşmergelerin alanda hâkimiyet kurmak istedikleri için çatışma çıktığını öne sürdü.