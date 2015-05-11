Barzani, ABD’den ‘bağımsız Kürdistan’ mesajı ile ayrıldı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama’nın davetlisi olarak Washington’a giden Irak Kürdistanı Bölgesi Federe Başkanı Mesut Barzani’nin yedi günlük Amerika ziyareti son erdi.

Barzani, başta IŞİD saldırıları olmak üzere Bağdat, Erbil ilişkileri bağlamında Kürdistan’ın olası bağımsızlık ilanını ABD yetkilileri ile görüştüler. Görüşmelere ABD Başkanı Obama, Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Kürdistan Başkanı Barzani ile birlikte her iki ülkenin üst düzeyde yöneticileri katıldı. Barzani ayrıca ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve Senato üyeleri ile bir araya geldi.

Obama ile Barzani’nin görüşmesi ardından tarafların yaptıkları açıklamalarda, ABD ve Kürdistan heyetlerinin her konuyu detaylarıyla masaya yatırdıkları, görüşmenin mutabakata varılarak başaralı geçtiği açıklandı. Gerek Beyaz Saray gerekse Kürdistan heyeti, masaya yatırılan konular ve mutabakata varılan noktalara ilişkin detaylı bir açıklamada bulunmadılar.

Toplantıların ana konusu, Kürdistan'ın bağımsızlığı

Buna karşın Kürdistan Federe Hükümeti ve ABD’nin müttefik iki güç olduğu, bölgede güvenlik ve IŞİD’in geriletilmesi konularında Kürdistan Federe Hükümeti’nin doğrudan ABD’nin muhatabı olduğu Amerikalı yetkililer tarafından özellikle dile getirildi.

Irak Kürdistanı Bölgesi Federe Başkanı Mesut Barzani’nin sırasıyla Amerika Ticaret Merkezi, Atlantik Konseyi Enstitüsü ve ABD’de yaşayan Kürtlerle buluşmasında yaptığı konuşmalarda Beyaz Saray görüşmesinin detayları bir ölçüde ortaya çıktı.

Her üç toplantının ana konusu Kürdistan’ın bağımsızlığına ilişkin oldu. Kürt ulusunun kendi geleceğine kendisinin karar vereceğini belirten Barzani, Kürdistan’ın bağımsızlığının Kürtlerin doğal hakkı olduğunu bir kez daha vurguladı.

‘Irak bölünecek, bağımsız Kürdistan yolda’

Atlantik Konseyi Enstitüsü’nde “Kürdistan’ın olası bağımsızlığına ilişkin bir tarih verebilir misiniz” sorusuna Barzani, “belirli bir tarih vermem ancak, bağımsız Kürdistan yolda. Irak’ın toprak bütünlüğü uzun sürmeyecek” dedi.

IŞİD savaşı sonrası farklı bir durumun ortaya çıktığını söylen Barzani, daha önce hiçbir devletin ‘Kürt devleti’ sözünü duymak istemediğini hatırlatarak, ancak şimdi birçok ülkenin açıktan bağımsız Kürdistan’a giden süreci desteklediğini ifade etti.

Daha önceki ABD ziyaretlerini bu ziyaretle kıyaslayan Barzani, gerek ABD Temsilciler Meclis’inde gerek Senato’da gerekse sivil toplum örgütlerinde Kürdistan’ın bağımsızlığını destekleyen ve Kürdistan’ın yanında olacak önemli sayıda Amerikalı dostları görmekten memnun olduğunu söyledi.

Siyasi gözlemciler, Beyaz Saray’ın Kürdistan’ın bağımsızlığı konusunda daha önceki karşı pozisyonunu Irak’taki politik, ekonomik ve askeri gelişmelere paralel olarak nötr pozisyonuna çevirdiği konusunda hemfikriler.

Barzani, ziyaretlerini Avrupa'da devam ettirecek

Irak’ın yakın gelecekte ikili federal bir yapıdan Şii, Sünni ve Kürtlerden oluşan üçlü konfedere bir yapıya geçmesi bekleniyor. Konfedere bir Irak, başta ABD olmak üzere uluslararası kamuoyunun projesi olarak gündemde duruyor.

Mesut Barzani’nin ABD gezisi sırasında “Irak bölünecek” belirlemesi, Kürtlerin konfedere bir Irak’ın sorunlarını çözümüne katkı sunacağına inanmadığının açık telaffuzu olarak okunabilir. Uluslararası kamuoyu ününde Kürtler, oyunbozan pozisyonuna düşmemek için bu projeye açıktan karşı olduklarını söylemiyorlar. Konfedere Irak’ın gereken sonucu vermemesi durumunda, Kürtlerin diyalog ile barışçıl yollardan Bağdat’tan ayrılarak bağımsızlıklarını ilan etmeleri bu eşiğin geçilmesinden sonra gündeme gelmesi bekleniyor.

ABD gezisinden memnun ayrılan Irak Kürdistanı Bölgesi Federe Başkanı Mesut Barzani, Avrupa’ya geçerek Çek Cumhuriyeti ve Macaristan ziyaretlerini gerçekleştirecek.