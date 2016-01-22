Barzani: Kürt bölgesinin bağımsızlığı hiç olmadığı kadar yakın

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, Iraklı Kürtlerin bağımsız bir devlete sahip olmalarının hiç olmadığı kadar yakın olduğunu söyledi.

Mesud Barzani, Erbil'de Martin Chulov'un sorularını yanıtladı. Uluslararası toplumun, Irak, özellikle Suriye'de toprak bütünlüğünün sağlanamayacağını kabul ettiğini söyleyen Barzani, "bölgede zorla birlikte yaşama" fikrinin hatalı olduğunu belirtti.

Barzani "Dünya liderleri kendi aralarında Sykes-Picot döneminin sona erdiğine kanaat getirdiler. Bunu söyleseler de söylemeseler de, kabul etseler de etmeseler de fiiliyattaki gerçek bu" dedi.

Dinsel ve mezhepsel bölünmelerin yaşandığı Irak ve Suriye'de toplumları korumak için yeni bir anlaşmanın gerektiğini düşünen Barzani "Bu yeni anlaşmanın türü, mekanizması ve statüsünün ne olacağı önemli. Ama 100 yıldır aynı yanlış deneyi tekrar etmeyi sürdürmek çok mantıksız" dedi.

Kürt lider onlarca yıldır Kürtlerin hedefi olan bağımsızlığın kuşkucu komşu ülkeler tarafından sertçe reddedildiğini ancak bağımsızlığın "şimdi hiç olmadığı kadar yakın olduğunu" söyledi. Barzani'ye göre bağımsızlığa başta karşı çıkan ülkeler Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin sınırları dahilinde bir egemenliğin belirginlik getireceği için fikirlerini değiştirmeye başladı.

"Kürdistan bayrağı Cumhurbaşkanlığı sarayında dalgalanıyordu"

Barzani, Kürdistan Yönetimi'nin bölgede bir istikrar kaynağı olarak görüldüğünü belirterek, "Kürdistan bölgesi hiçbir komşusu için tehdit değil. 15 yıllık tecrübemiz bir istikrar unsur olduğumuzu kanıtlıyor" dedi.

Türkiye'ye de değinen Barzani şöyle konuştu: "Bunu kabul edip etmeyeceklerini Türkiye ile konuşmadık. Karşı çıkacaklarını sanmıyorum. Bu bizim ulusal hakkımız. Kimseye tehdit oluşturmuyoruz ve haklarımızı kullanmak için izin istemiyoruz."

Bölgede bu konudaki tutumların değiştiğini söyleyen Barzani, "Size bir örnek vereyim. Türkiye'de Kürdistan ve Kürt ifadelerini kullanmak yasaktı, ama bir ay önce Türkiye'ye gittiğimde, Kürdistan bayrağı cumhurbaşkanlığı sarayında dalgalanıyordu" dedi.

Kürt lider, "Yaşadığımız tüm deneyimlerimize ve zamana bakarak bunun diğer zamanlardan çok daha yakın olduğunu düşünüyorum. Bu ağır bir yük, ama kutsal bir sorumluluk" dedi.

"IrakTürkiye, Kürt militanlara karşı yoğun bir askeri kampanya yürütüyor"

The Guardian, Barzani'yle yapılan söyleşinin ardından konuyla ilgili şu bilgilere yer verdi:

"Barzani 1 Temmuz 2014 tarihi için bağımsızlığın ilanına yönelik çalışmalar yaptığını açıklamıştı.

Ancak IŞİD'in Erbil'e doğru ilerlemesi, Irak ve Suriye'de giderek kötüleşen krizler referandumun yapılmasını engelledi.

IKBY'nin Irak merkezi hükümeti ile ilişkileri kötü durumda. Bağdat yönetimi Kerkük'ün alınmasından rahatsız.

Türkiye, Suriye ve İran gibi büyük Kürt nüfusuna sahip ülkeler bağımsız bir Kürt devletinin kendi sınırları içindeki etkileri konusunda endişeliler.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile iyi ilişkiler içinde olan Türkiye kendi sınırları içinde Kürt militanlara karşı yoğun bir askeri kampanya yürütüyor"