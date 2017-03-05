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Dünya
BBC Türkçe

Barzani: Kürdistan'ın bağımsızlığı bu bölgede bir istikrar alanı yaratır

"Doğu Avrupa halkları nasıl kendi devletlerine sahip olduysa Kürtlerin de kendi devletlerine sahip olma hakkı vardır"

05 Mart 2017 21:17

İtalyan La Stampa gazetesine konuşan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Orta Doğu'daki mevcut durumu "Çekoslovakya ve Yugoslavya'nın dağılmasına" benzeterek, "Doğu Avrupa halkları nasıl kendi devletlerine sahip olduysa Kürtlerin de kendi devletlerine sahip olma hakkı vardır" dedi.

La Stampa gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Maurizio Molinari'nin Erbil'de yaptığı mülakat gazetenin baş sayfasında "Barzani: Irak artık bitti, biz Kürtler kendi devletimize sahip olacağız" başlığıyla yayımlandı.

"Birlikte yaşama formülü bulunması gerekiyor"

Molinari'nin Irak'ta devam eden çatışmaları, IŞİD'le savaşı hatırlatarak "Irak birleşik bir devlet olarak kalacak mı yoksa birden çok ulusa mı bölünecek?" diye sorması üzerine Barzani şöyle yanıt verdi:

"Irak'ın bütünlüğünü koruma isteği mevcut fakat gerçekler Irak'ın aslında halihazırda çözülmesi imkansız problemler yüzünden bölündüğünü gösteriyor. Sünniler ile Şiiler 1400 yıldır çatışıyor ve bu savaşın kurbanları biz Kürtleriz. Yeni bir birlikte yaşam formülü bulunması gerekiyor."

"Bağımsız Kürdistan"

Barzani, "Irak Kürdistan'ı bağımsız bir devlet haline gelirse, bunun İran, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki karşıtlıkların damgasını vurduğu bölgede nasıl bir etkisi olur?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Kürdistan'ın bağımsızlığı bu bölgede bir istikrar alanı yaratır. Yeteri kadar kan ve adaletsizlik gördük. Bizim toplumumuz, hukukun üstünlüğü, demokratik kurallara saygı, farklı kimliklerin bir arada yaşaması ve çok partililik esasına dayanır. Ortadoğu'da krizlerin ve çatışmaların azaltılmasına katkıda bulunabiliriz. Bu herkesin çıkarına."

"Yanlış politikalar Suriyeli Kürtlerin geleceğini riske atıyor"

Molinari'nin "Suriye'de Rojava bölgesi YPG savaşçılarının kontrolünde. Sizin özerkliğiniz onlar için de bir kurumsal model oluşturarak bir Suriye Kürdistanına yol açabilir mi?" diye sorması üzerine Barzani "Bu gerçekleşebilirdi ama maalesef fırsat kaçtı" dedi. Barzani bunun nedenini de şöyle açıkladı:

"Çünkü YPG, birçok ülkede terör örgütü olarak kabul edilen PKK'nın yardımını kabul etti. YPG Beşar Esad rejiminin yardımını da kabul etti. Bu seçimler onları bizden uzaklaştırdı. Hala fikirlerini değiştirmelerini umuyorum ama bu yanlış politikalar Suriyeli Kürtlerin geleceğini riske atıyor, yalnızca PKK'nın çıkarlarına uyuyor."

 

 

 

 

 

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