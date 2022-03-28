Barzani: Kürdistan enerji merkezi olacak

Kuzey Irak yönetimi, yakında Türkiye ve Avrupa'ya gaz ihracına başlanacağını duyurdu. Bu arada İran'ın Erbil'de düzenlediği saldırıda İsrail'in de dahil olduğu planlardan duyulan rahatsızlığın rol oynadığı iddia edildi.Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, "yakın gelecekte" Türkiye ve Avrupa'ya gaz ihraç etmeye başlayacaklarını duyurdu. Dubai'deki bir sanayi konferansında konuşan Barzani, "Kürdistan'ın yakında, dünyada giderek artan talep karşısında önemli bir enerji kaynağı olacağına eminim" dedi. Mesrur Barzani, "Yakın gelecekte Irak'ın geri kalanına, Türkiye'ye ve Avrupa'ya gaz tedariki açısından net ihracatçı konumuna geçeceğiz" diye ekledi. Barzani, Kuzey Irak hükümetinin petrol ve gaz ortaklarıyla imzalamış olduğu sözleşmelere bağlı kalmaya devam edeceğini ve bölgedeki diğer ülkelere de yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti. Iraklı Kürt lider, "Bağdat'taki ortaklarımız bizimle çalışmaya hazırsa, Kürdistan olarak şu an Avrupa'daki petrol açığının en azından bir kısmını giderecek kapasitemiz var" dedi. Bağdat'taki Irak Yüksek Federal Mahkemesi, geçen ay aldığı kararda, IKBY'deki petrol ve gaz yasasının federal anayasaya aykırı olduğuna ve bölgeden ihraç edilen petrolden sağlanan tüm gelirlerin merkezi yönetime teslim edilmesi gerektiğine hükmetmişti. Barzani, Dubai'deki konuşmasında bu kararı "vahim bir adaletsizlik" olarak niteledi. Erbil saldırısının enerji boyutu Kuzey Irak yönetiminin enerji planlarıyla ilgili yeni bir iddia da ortaya atıldı. Reuters'a konuşan Türk ve Iraklı yetkililer, İran'ın 13 Mart'ta Erbil'e düzenlediği füze saldırısını, IKBY'nin Türkiye ve Avrupa'ya İsrail'in de yardımıyla gaz tedarik etmeye yönelik planı nedeniyle gerçekleştirdiğini iddia etti. İran Devrim Muhafızları, açıkça üstlendiği saldırıda İsrail'in Erbil'deki "stratejik merkezlerini" vurduğunu ve bunun Suriye'deki iki mensubunun İsrail hava saldırısında öldürülmesine misilleme olduğunu duyurmuştu. Ancak saldırıda atılan 12 füzenin birçoğunun Kuzey Irak enerji sektöründe etkili bir Kürt iş adamının villasına isabet etmesi kafalarda soru işareti yaratmıştı. Reuters'a konuşan Türk ve Iraklı yetkililerse bu saldırının, bölgedeki ABD müttefiklerine verilen çok yönlü bir mesaj olduğunu, en önemli tetikleyici gelişmenin de Kürt gazının Türkiye ve Avrupa'ya ulaştırılmasına yönelik bir plan yapılması olduğunu iddia etti. İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan Iraklı bir güvenlik yetkilisi, "İsrailli ve ABD'li enerji yetkilileri ve uzmanları, Kürt gazının yeni bir boru hattı üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması planını ele almak için son dönemde iki kez bu villada bir araya geldi" dedi. Hem aynı Iraklı güvenlik yetkilisi hem de bu planla ilgili bilgi sahibi olan ABD'li eski bir yetkili, villanın sahibi olan Baz Kerim Berzenci'nin, söz konusu boru hattını geliştirmeye çalıştığını belirtti. Türk yetkililer teyit etti Reuters'a bilgi veren iki Türk yetkili de ABD'li ve İsrailli yetkililerin de katılımıyla Irak'ın Türkiye ve Avrupa'ya gaz tedarikine yönelik görüşmeler gerçekleştiğini doğruladı. Ancak Türk yetkililer, bu görüşmelerin nerede yapıldığını belirtmedi. Reuters'a konuşan İranlı bir güvenlik yetkilisi, saldırının birçok insan ve gruba yönelik birden fazla mesaj göndermeyi amaçladığını söyledi. İranlı yetkili, "Bu, nasıl yorumladığınıza bağlı. İsrail'in enerji sektöründen tarıma kadar, planladığı ne varsa gerçekleşmeyecek" dedi. Reuters'ın haberine göre, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin makamından yapılan açıklamada, Berzenci'nin villasında ABD'li ve İsrailli yetkililerle bir boru hattı planına dair herhangi bir görüşme gerçekleştirilmediği belirtildi. DW,rtr/CÖ,BK © Deutsche Welle Türkçe