Barzani: Kerkük'te pazarlık yapmayız

Yerel Kürt yönetimi lideri Mesud Barzani, Kerkük'te yaptığı konuşmada, "Kimsenin Kerkük konusunda bize dayatmada bulunmasına yol vermeyeceğiz ve Kerkük konusunda hiçbir şekilde pazarlık yapmayacağız" dedi.



Barzani, yerel seçim yasasına ve ilgili 24.maddeye karşı Kerkük’te 28 Temmuz'da yapılan gösteriler sırasında düzenlenen saldırı sonucu ölenlerin yakınlarıyla yaptığı toplantıda, "Manzara hepimizin vicdanını titretti. Kerküklülerin duruşu da dost ve düşmanlarımıza bir mesajdı" dedi.



Barzani’nin lideri olduğu Irak Kürdistan Demokrat Partisi’ne bağlı internet sitesinin haberine göre Barzani, dünkü toplantıda, "Bütün 'şehitler' takdire şayandır. Ancak Kerkük gösterileri sırasında meydana gelen patlamada şehit olanların kendine has özelliği var" diyerek 'Kerküklüleri yalnız bırakmayacakları' konusunda güvence verdi.



'Petrol kenti olduğu için değil...'



Barzani, "Kimsenin Kerkük konusunda bize dayatmada bulunmasına yol vermeyeceğiz ve Kerkük konusunda hiçbir şekilde pazarlık yapmayacağız" dedi. Yerel Kürt Yönetimi lideri, "Biz Kerkük üzerinde ısrarlıyız. Bunun bir petrol kenti olduğu için yapmıyoruz. Çünkü, petrol Kürdistan Bölgesi’nin diğer çoğu kentinde var. Kerkük mazlumiyetin kentidir. Bundan dolayı, hiç bir şekilde bundan vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.



Barzani, saldırıda ölenlerin yakınlarına hitaben, "Onlar bizim şehitlerimizdir. Onlar bütün sonuçlara elde etmek için şehit oldular. Bu onlar ve yakınları için büyük bir şereftir" dedi.



'Zorla koparılan bölgeleri almak istiyoruz'



Barzani, dün Kerkük’teki etnik, siyasi ve sivil tolum kuruluşlarıyla yaptığı toplantıda da, "Yasadışı olarak bizden zorla alınan koparılmış bölgeleri yasal yollarla Kürdistan bölgesine bağlamak istiyoruz" ifadesini kullandı.



2003'ten bu yana ilk ziyaret



Yerel Kürt yönetimi lideri, Saddam Hüseyin rejiminin 2003'de devrilmesinden bu yana kente yaptığı birkaç saatlik ilk ziyaretinde, Kerkük'ün hem Irak, hem de kuzeydeki Kürt bölgesinin bir kenti olduğunu belirterek, barış mesajı vermeye geldiğini kaydetti.



Türkmenler ziyareti protesto etti



Irak Türkmen Cephesi temsilcileri ile Arap temsilcilerin boykot ettiği ziyarette Barzani, "kendileriyle aynı görüşü paylaşmayan kişileri de davet ettiğini ancak gelmediklerini, bu kişilerin diyaloğa hazır olduğu zaman kendilerinin de hazır olacağını" ifade etti. (Tempo24)



