Barzani 'Irak'la boşanmak istiyoruz' dedi, Kürdistan internette uluslararası alan koduna girdi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin yeğeni ve işadamı Şirvan Barzani'nin "Biz Kürtler Irak'la boşanmak istiyoruz" açıklaması ile yeniden gündeme gelen "bağımsız Kürdistan" tartışması uluslararası alanda da kabul görüyor. Bu kapsamda "Kürdistan" adı uluslararası alan kodu olurken bundan böyle web sayfaları ".edu.kurd" kodunu kullanacak. Milliyet gazetesinden Namık Durukan’ın haberine göre, bu adımın Kürdistan Bölgesi'nin bağımsızlık yolunda tanıtılmasına da büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor.

‘Kürdistan’ adı uluslararası alan koduna girdi

IŞİD'in Musul'u işgal etmesinin ardından Kürt topraklarının bir bölümünde hakimiyet kurarken Irak Kürt yönetiminin yapmayı düşündüğü bağımsızlık referandumu da ertelendi. Merkezi Bağdat yönetimi ile Erbil, Kürt yönetimi arasında başta petrol olmak üzere bir çok alanda yaşanan sorun IŞİD işgali ile dondurulmuştu. IŞİD'in bölgede geriletilmesi ve bu örgüte yönelik kapsamlı operasyonların gündeme gelmesi ile Kürtlerin bağımsızlık isteği yeniden gündeme geldi. Son olarak Reuters'a açıklama yapan Mesud Barzani'nin yeğeni, işadamı Şirvan Barzani, Irak haritasının değişmesi gerektiğini, mevcut haritanın gerçek bir yapı ve doğal sınırlar üzerine çizilmediğini söyledi.

IŞİD'e karşı yürütülecek stratejiyle ilgili olarak ABD'li bir generalle bir araya geldiğini belirten Barzani aralarında geçen konuşmayı, "Benim planımı sordular. Ben planımın Sykes-Picot'u (Ortadoğu'nun şu anki haritasının çizildiği 1916 yılında Fransa ile İngiltere arasında imzalanan anlaşma) değiştirmek olduğunu söyledim" sözleri ile aktardı.

İspanya Marbella'daki tatil planlarını iptal edip, peşmergeye komuta etmek üzere cepheye giden Şirvan Barzani, "artık Irak'la boşanmak istediklerini" ifade ederek şunları söyledi:

"Irak gerçek değil. Sadece harita üzerinde var. Ülke kendi kendini öldürüyor. Şiiler ve Sünniler bir arada yaşayamıyorlar. Bizim onlarla birlikte yaşamamızı nasıl bekleyebilirler? Bizim kültürümüz farklı. Kürt mantalitesi farklı. Biz boşanmak istiyoruz."

'Kürdistan' internet 'domain'lerinde

Devletleşme konusunda bir çok alanda adım atılırken son olarak bölgenin uluslararası tanıtımına hizmet etmesi açısından internet alanında da önemli bir adım atıldı. Kürdistan Bölge Hükümeti resmi web sitesinde yer alan habere göre, Kürdistan Bölge Başbakanlığı, yazılı bir talimname ile eğitim Bakanlığı ve Kürdistan Bilimsel Araştırmalar Merkezi'nden Kürdistan'daki tüm üniversite ve akademilerden web sayfalarının domainlerini (.edu.krd) olarak değiştirebileceklerini duyurmasını istedi. Bu yönlü adımın aynı zamanda bölgenin bağımsız devlet olması açısından tanıtılmasına büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Kürdistan Bölgesi’nde bulunan üniversiteler bundan böyle Kürdistan Bilim ve Teknoloji Dairesi Müdürlüğüne başvurarak (.edu.krd) domaini kullanabilecek. Şu ana kadar bölgede Irak’ın domaini kullanılıyordu.