Barzani: Irak ordusuyla anlaştık, Musul operasyonu başlıyor!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, IŞİD'ın elinde tuttuğu Musul kentinin kurtarılması için Irak ordusu ve Peşmerge güçleri arasında anlaşma sağlandığını, tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

Barzani, IKBY Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, "Musul kentinin geri alınması için tüm hazırlıkların tamamlandığını kamuoyuna duyuruyorum. Bu çerçevede Irak ordusu ve Peşmerge güçleri arasında anlaşma sağlandı. Tarafların operasyona nereden ve nasıl katılacağı, anlaşmada ayrıntılı şekilde yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Peşmerge güçlerinin söz konusu anlaşmaya bağlı kalacağını teyit eden Barzani, şunları kaydetti:

"Musul’un kurtarılmasının Kürdistan Bölgesi için özel bir önemi var ve bu, Kürdistan Bölgesi’nin siyasi önceliğidir. Operasyon sırasında istenmeyen bir durumun meydana gelmemesi için tüm imkanların seferber edildiğini, Peşmerge güçleri ve Irak ordusu arasında güçlü bir dayanışmanın olduğunu belirtmek isterim."

Açıklamasında IŞİD sonrasına da değinen Barzani, "Erbil ve Bağdat'ın, kentteki durumun kontrol altına alınması ve sürecin idare edilmesi için ortak yüksek bir siyasi komite kurulması konusunda da anlaşmaya vardığı" bilgisini paylaştı.

Barzani ayrıca radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’ten kaçan Musul halkının bölgelerine dönmesi temennisinde bulundu.

“Musul batısında çatışmalar yaşanıyor”

Öte yandan, Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Musul Sorumlusu İsmet Recep, öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, "Kentin batı bölgesinde bir grup silahlı genç ile militanlar arasında yoğun çatışma çıktığına dair kaynaklarımızdan bilgiler geliyor. Örgüt söz konusu durumu kontrol altına almak için büyük çaba harcıyor" ifadelerini kullandı.

IŞİD'in kent merkezindeki üst düzey yöneticilerinin militanlara "sivillerin kenti terk etmesini engelleme" talimatı verdiğini kaydeden Recep, "Amaçları sivilleri çatışma sırasında canlı kalkan olarak kullanmak" diye konuştu.

Koalisyon uçakları kent merkezini vurdu

Recep ayrıca, Musul kent merkezindeki Nerkal Mahallesi'nde örgüte ait büyük bir cephaneliğin uluslararası koalisyon güçlerince havadan vurularak imha edildiğini aktararak, örgütün hakimiyetini en aza indirmek için koalisyona ait savaş uçaklarının çevre bölgeleri sürekli bombaladığını dile getirdi.

Irak ordusu ve peşmerge askeri sevkiyat yaptı

Irak ordusu ve Peşmerge güçleri, kısa süre içinde başlaması beklenen Musul'u kurtarma operasyonuna hazırlık kapsamında kentin güney, doğu ve kuzey bölgelerine askeri sevkiyat yaptı.

Musul, 10 Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü IŞİD'in kontrolünde bulunuyor.