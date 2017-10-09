Barzani ile mutabakata 'Bağdat' vetosu

Irak cumhurbaşkanı yardımcıları İyad Allavi ve Usame Nuceyfi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 'bağımsızlık referandumu' sonrası yaşanan krizle ilgili olarak Mesud Barzani'yle görüştü. Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada 4 maddede mutabakata varıldığı öne sürüldü. Irak Başbakanı sözcüsü ise anlaşmanın "kendilerini bağlamadığını" açıkladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 'bağımsızlık referandumu' sonrası başlayan krizle ilgili olarak hafta sonu görüşme trafiği yaşandı. Önceki gün Irak cumhurbaşkanı yardımcılarıyla Süleymaniye’de bir araya gelen IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, üçlü toplantıda siyasi gelişmelere bağlı sorunların çözüm yollarının ele alındığı ifade edildi.

IKBY’nin açıklamasında “Irak’taki gergin atmosferin yatıştırılması için siyasi partiler ve taraflar arasında görüşmelerin başlaması, görüşmelerin açık bir ajanda üzerinden yürütülmesi, IKBY üzerindeki yaptırımların ivedi bir şekilde kaldırılması ve en yakın zamanda Bağdat ile Erbil arasında toplantıların başlaması” olmak üzere 4 maddede mutabakata varıldığı kaydedildi.

Bağdat'tan ilk tepki

Bağdat yönetiminden bu temasların hükümeti bağlamadığı açıklaması geldi. Irak Başbakanı Haydar el İbadi’nin sözcüsü Saad Hadisi, “Irak hükümeti, IKBY Başkanı Barzani’nin Irak Cumhurbaşkanı yardımcılarıyla görüşmesi sonrası alınan kararlarla ilgilenmiyor ve kararlar hükümet için bağlayıcı değil” dedi.

"Tehdit sorunu çözmez"

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame Nuceyfi’nin ofisinden yapılan açıklamada ise Nuceyfi’nin ortak ve ulusal bir çözüm için girişim başlattığı ifade edildi. Nuceyfi’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve IKBY Başkanı Barzani ile görüştüğü bilgisinin de yer aldı açıklamada, “Sorunlar, tehdit ve ambargoyla çözülmez. IKBY’deki referandum da yanlış politikaların sonucudur” denildi.