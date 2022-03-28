Barzani: IKBY yakında Türkiye'ye enerji ihracatına başlayacak

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Başbakanı Masrur Barzani, Doha'daki forumda yaptığı konuşmada ülkesinin enerji kaynaklarının küresel talebi karşılayabileceğine inandığını söyledi.

Yakında Türkiye'ye enerji ihracata başlayacaklarını söyleyen Barzani, IKBY'nin Avrupa'daki enerji açığının en azından bir kısmını karşılama kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Bölge ve bölge dışındaki ülkelerin enerji ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olabileceklerini ve olacaklarını da belirten Barzani "Yakın gelecekte Irak'ın geri kalanına, Türkiye'ye ve Avrupa'ya doğalgaz net ihracatçısı olacağız" dedi.

Avrupa, enerji ithalatı için yeni alternatiflerine yöneliyor

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı sonrası ABD ve Avrupa ülkeleri Rusya'ya yönelik yaptırım kararları almıştı. Enerji ihtiyacının bir kısmını Rusya'dan ithal eden Avrupa, taleplerini karşılayacak yeni alternatiflere yöneldi.