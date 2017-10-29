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Dünya

Barzani IKBY Başkanlığından istifa etti

İstanbul, 29 Ekim (DHA) – Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Barzani'nin 1 Kasım itibarıyla sona eren başkanlık görevine "devam etmeyeceği ve süresinin uzatılmasını da kabul etmediği" duyurdu

29 Ekim 2017 21:49

İstanbul, 29 Ekim (DHA) – Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Barzani\'nin 1 Kasım itibarıyla sona eren başkanlık görevine \"devam etmeyeceği ve süresinin uzatılmasını da kabul etmediği\" duyurdu.
Iraklı Kürtlerin seçime gideceği 1 Kasım tarihinde görevini parlamento, hükümet ve adalet yüksek konseyine devredecek olan Barzani, seçimlerin sekiz ay ertelenmesiyle göreve devam etmek istemediğini söyledi.
Barzani, istifa mektubunda şu ifadelere yer verdi:
 \"24 Ekim\'de yapılması kararlaştırılan ancak hiç kimsenin aday olmaması sebebiyle ertelenen Kürdistan Başkalık seçimlerinin ardında başkanlık görevimin tekrar uzatılmasını reddediyorum.
“1 Kasım 2017 tarihinde biticek olan Kürdistan Başkanlığı görevimin uzatılmasını kabul etmiyorum. En kısa sürede parlamentonun toplanması ve Kürdistan Başkanı’nın yetkilerinin devredilmesi sorununun çözüme kavuşturulmasını talep ediyorum.
“Ben de peşmerge Mesud Barzani olarak milletimizin içerisinde ve aziz peşmergelerle halkımızın doğal hakları için mücadele etmeye ve milletimizin kazanımlarını korumaya devam edeceğim.”

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