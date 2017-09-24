Barzani: Halkımız kararını verdi, kararından dönmeyecek

ERBİL (Kuzey Irak), (DHA)- IRAK Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, bağımsızlık referandumuna saatler kala kabul ettiği BM Genel Sekreteri\'nin Irak özel temsilcisi Jan Kubis\'e, \"Halkımız kararını verdi ve kararından dönmeyecek. 25 Eylül\'de referendum yapılacak\" dedi.

Mesut Barzani, bugün Erbil\'in Pirmam ilçesindeki Başkanlık Konutu\'nda Bileşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis’i kabul etti. Irak bölgesel Kürt Yönetim Başkanlığından yapılan açıklamada, BM Temsilcisi Jan Kubis, Barzani’nin referendum, son gelişmeler ve referandumdan sonraki süreçle ilgili düşüncelerini öğrenmek istediğini belirtti. Başkan Barzani\'nin ise BM ve uluslarası toplumun referandumla ilgili tavrını eleştirerek, \"Evrensel ilkelere göre tutum sergilemediler. BM’nin temel prensibi olan halkların kendi kaderini tayin etme hakkına riayet etmeden, Kürt halkının kendi kaderini belirleme kararına karşı tavır alındı\"dedi. Referandumun en meşru ve demokratik hak oluğunu yineleyen Başkan Barzani\'nin görüşmede şunları söyledi:

“Halkımız kararını verdi ve kararından dönmeyecek. 25 Eylül’de (yarın) referendum yapılacak. Sonrasında da Bağdat’la sınır ve diğer tüm konuları, barışçıl bir şekilde ve karşılıklı anlayış esasına göre iki iyi komşu olmanın koşullarını görüşmek için diyalog kapılarını açık tutmaya devam edeceğiz. Kürdistan Bölgesi’ne gelen göçzedelere yönelik tavrımız aynen devam edecek. DEAŞ ile mücadelede üstlendiğimiz rolü oynamaya devam edeceğiz. Irak ordusu ile işbirliğimizi sürdüreceğiz.\"