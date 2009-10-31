Barzani, Davutoğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Irak ziyareti çerçevesinde geldiği Erbil'de kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri Mesut Barzani ile bir araya geldi.



Basra'daki temaslarının Erbil'e gelen Davutoğlu ve beraberindeki heyet, ilk olarak bölgesel yönetimin lideri Mesut Barzani, başbakanı Berham Salih ve yönetimin diğer bazı yetkililerinin yanı sıra Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ile heyetler arası görüşmelerde bulunuyor.



Görüşmelerin ardından Davutoğlu ve Brazani ortak basın toplantısı düzenledi.



'Dağlar bizi ayıramaz'



Barzani basın toplantısında "Biz artık Türk ve Kürt gençlerin ölmesini istemiyoruz. Demokratik açılıma desteğimiz tam. Türkiye’nin politikası sorunu kaldırmak için" dedi.



Dışişleri bakanın Davutoğlu ise toplantıda "K. Irak ile aramıza fitne girmesine izin vermeyeceğiz. Dağlar bizi ayıramaycak, birleştirecek" dedi.



Davutoğlu: Erbil'de başkonsolosluk açacağız



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri Mesud Barzani ile ortak bir vizyonu paylaştıklarını belirterek, Orta Doğu'yu Araplar, Kürtler ve Türklerin yeniden birlikte inşa etmesinin ve cesaretli adımlar atılmasının vakti geldiğini söyledi.



Iraklıları yakın bir akraba olarak gördüklerini söyleyen Davutoğlu, Erbil'de bir başkonsolosluk açma kararı verdiklerini ve bu konsolosluğun mümkün olan en kısa zamanda açılmasını istediklerini dile getirdi.



Mesut Barzani de, Davutoğlu'nun ziyaretinin önemli bir adım olduğunu söyleyerek, Orta Doğu da hassas bir dönemden geçildiğini ve böyle bir dönemde bu ziyaretin daha da önem kazandığını kaydetti.



Barzani, Türkiye'nin son dönemde demokratik açılım çerçevesinde attığı adımları desteklerini belirterek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nu bu adımlar nedeniyle kutladı.

