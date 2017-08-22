Barzani: Bir daha aday olmayacağım

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkan Mesud Barzani, bugün Erbil’de Keldani, Asuri, Kakai ve Türkmen grupların temsilcileriyle bir araya geldi.

25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun ertelenmesinin Kürtlerin çıkarına olmadığını belirten Barzani, "Referandum ertelenmeyecek" dedi.

Rudaw’ın aktardığı habere göre Barzani, "Referandum kararı çok cesurca bir karar. Bağdat'ı bekleyip referandumu yapmamamız çok tehlikeli. Kürtler, Irak'la olan bu tedirginlikten kendisini kurtarmalı" diye konuştu.

"Bağdat'ta yönetim zihniyeti hiç değişmedi"

Kürtlerin yeni bir sayfa açmak için Irak ile ortaklık kararını aldığını hatırlatan Barzani, "Ancak maalesef Bağdat'ta yönetim zihniyeti hiçbir şekilde değişmedi. Gelecekte de bizim, Saddam Hüseyin'in dönemine ait yeşil hatta geri dönmemizi isteyeceklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Her iki tarafın rahat etmesi için, Bağdat'la karşılıklı anlayış içinde meseleleri çözmeyi arzu ettiklerini dile getiren Barzani, "Irak Anayasası, ayrılma kararını verme hakkını tanıyor" dedi.

Barzani, "Bağdat, var olan parasıyla ateş ve demir alıp, Kürtlere karşı kullandı. Peşmerge için silah ve para sağlanması konusunda aramızda anlaşma vardı ancak ne bir mermi ne de bir dinarı Peşmerge’ye verdiler. Bağdat'la hiçbir tecrübe başarılı olmadı" şeklinde konuştu.

"Kürtler bölgede barış faktörü"

Kürdistan'da azınlıkların rolüne de değinen Barzani, şöyle devam etti:

"Kürdistan'da bütün kesimler için bir devleti talep ediyoruz. Kürdistan devleti derken, Kürdistan'daki bütün kesimler için bir devleti demek istiyoruz. Kürdistan devletinin anayasasının yazımına bütün uluslar katılacak. Diğer ulusların korunması için her şeyi yapacağız."

"Referandum IŞİD'le savaşı etkilemez"

Referandumun IŞİD'e karşı savaşı etkilemeyeceğini vurgulayan Barzani, “Kürtler bölgede barış faktördür ve dökülen kanın karşılığı olmalı” dedi.

Başkanlık seçimlerine de değinen Barzani, "Ben bir daha aday olmayacağım. Hayatımın en büyük yanlışı Kürdistan Bölgesi'nin başkanı olmamdı. Öyle bir sistem getirilmeli ki birinin gelip başkasının gitmesiyle halk zarar görmemeli” ifadelerini kullandı.