Barzani, BDP’de fikir ayrılığına mı yol açtı?

BDP’nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır programına son anda nasıl dahil olduğu netleşti. Edinilen bilgilere göre gelişen süreçte, Diyarbakır projesi hükümet içinde tartışılıp, hayata geçirilmesi için tasarlanan bir projeydi. Başbakan, İstanbul’da Neçirwan Barzani ile yaptığı görüşmede Mesud Barzani’yi Diyarbakır’da görmek istediklerini söyledi. Neçirwan Barzani’nin teklifi ilettiği amcası Mesud Barzani teklif kabul etti. Ama ziyaretin hazırlıkları oldukça gizli yürütüldü.

Taraf gazetesinden Müjgan Halis'in haberine göre, Başbakan’ın ziyaretle ilgili açıklamasına BDP hazırlıksız yakalandı. BDP hemen KDP’nin kurmaylarıyla temasa geçerek detaylara ulaştı. BDP, araya aracılar koyarak Barzani’nin seçim sürecinde gelmesinin yanlış anlaşılmalara neden olacağını ve tabanda tepki yaratacağını iletti. Ancak Barzani, gelişinin çözüm sürecine hizmet olacağını söyledi. Bunun üzerine BDP kendi içinde tartıştı. Özellikle eşbaşkanlar ve Kandil’e yakın olan milletvekilleri, Barzani’yle Rojava arasında yaşanan gerginlik nedeniyle ziyaretin protesto edilmesi gerektiğini söyledi.

İlk tepki Zana'dan

Bu, partinin görüşü olarak da öne çıktı. Ancak buna ilk tepki gösteren Leyla Zana oldu. Gelenekçi kanat olarak bilinen Ahmet Türk, Sırrı Sakık, Altan Tan ve Esat Canan ise protestonun doğru olmayacağını ifade etti. Bunlar olurken Diyarbakır İl Örgütü ve Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Barzani’nin Başbakan’ın davetlisi olarak gelmesine ilişkin sert açıklamalar yaptı ve ziyaretin protesto edileceğini belirtti. Ancak gelenekçi milletvekillerinin protestonun çok olumsuz sonuçlar yaratacağını söylemeleri ve “Biz Barzani’yi karşılayacağız, BDP orada temsil edilmeli” demeleri üzerine partide ikili eğilim ortaya çıktı. Örneğin Esat Canan, “Benim seçmenlerimin çoğu KDP’ye yakındır, orada olmazsam olmaz” dedi.

Akdoğan'a iletildi

Bu tartışma devam ederken hükümet kanadıyla Diyarbakırlı sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileri, BDP’yle temasa geçti. Aynı anda Sırrı Sakık üzerinden, hükümetle temas yaşandı. Başbakan’ın Başdanışmanı Yalçın Akdoğan’la temasa geçen iş dünyası Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etmelerini önerdi. Bu istek Başbakan’a iletildi ve kabul edildi. Aynı istek Baydemir’e de iletildi ve Baydemir yurtdışından apar topar döndü. Ancak BDP eşbaşkanları yurtdışındaki temaslarını sürdürdü. Bu arada Baydemir ve diğer milletvekilleri Barzani’yle temasa geçti. Altan Tan, Barzani’yi Diyarbakır girişinde karşıladı. Barzani’nin programında BDP’yi ve birkaç Kürt partisini ziyaret de vardı. Ancak bu ziyaret toplu yemek programına dönüştürüldü. Bu arada BDP İl Örgütü’nün Barzani ve Şivan’ı protesto etme içeriğiyle çağrı yaptığı eylem ise, “Kürtlerin Başbakan’dan isteği”ne dönüştürüldü. Bu gelişmeler hem Barzani’nin hem de Şivan’ın verdiği mesajlara ve söylemine de yansıdı. Bu yumuşamanın Rojava krizine de olumlu yansıyacağı düşünülüyor.