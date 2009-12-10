Barzani: Barışı sabote etmeye çalışıyorlar

T24 - Kürt Yönetimi lideri Mesud Barzani, 7 askerin şehit olduğu son PKK saldırısı ile ilgili "Barışı sabote etmeye çalışıyorlar" dedi.



Bölgesel Kürt Yönetimi'nin lideri Mesud Barzani, Erbil'de NTV Haber Müdürü Mete Çubukçu'nun sorularını yanıtladı.



Demokratik açılım konusunda iyimser olan Barzani, "Umarız sonuç alınır, biz de destek vermeye hazırızız. Bu çağda sorunlar artık silahla çözülemez, PKK da bunu anlamalı" dedi.



Bir daha kan dökülmemesini temenni eden Barzani, şunları kaydetti: "Bu adımları çok olumlu buluyoruz. Çok doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz. Umarız ki iyi bir sonuca gider ve herkesin çıkarına sonuçlar elde edilir. Atılacak adımların amacı savaşın sona erdirilmesine yöneliktir. Bu kutsal bir hedeftir ve tüm gücümüzle desteklemekteyiz. Sadece Kürtler değil hiçbir millet, sorunlarına silahla çözüm bulamaz. Türkiye'deki Kürtlerin haklarını demokratik ve barışçı yöntemlerle aramalarını istiyoruz. Ben çok iyimserim, çünkü artık sorunların nedenleri aranıyor. Umarız artık PKK da silahla çözüm bulunamayacağını anlamıştır."



'Türkiye'nin yaklaşımı önceden Barışçı değildi'



Türk hükümeti ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği cesareti takdirle karşıladıklarını dile getiren Barzani şunları kaydetti:



"Türkiye'de başka bir kültür hakimdi önceden. Yaklaşım barışçı değildi. Benim için Türk Başbakanı'nın yapmış olduğu çok önemli. Sorunlar ancak nedenlerine bakılarak çözülebilir. PKK'nın silahlara sarılmasının da bir nedeni vardır. Bu neden çözülürse sorun da ortadan kalkar. Daha önce sorunların sonucuyla uğraşılıyordu, şimdi sorunların sebepleri aranıyor. Silahların susması Kürt bölgesi için de önemli. Güvenlik sorunu herkesi rahatsız etmektedir. Buradaki güvensizlik Türkiye için, Türkiye'deki güvensizlik bizim için iyi olmuyor."



'Barışı sabote etmek için ellerinden gelen çabayı gösterecekler'



Demokratik açılım konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Barzani, "işbirliği konusunda gelecek önerileri de değerlendireceğiz" dedi.



Mesud Barzani, 7 tane askerin şehit edilmesi ile ilgili olarak, "Tabii insan üzülüyor. Barış sürecini sabote etmek için ellerinden gelen çabayı gösterecekler." dedi.



'İstikrar sağlanmadan ABD çekilmemeli'



Kürt Yönetimi lideri "Amerika'nın çekilmesi sizi kaygılandırıyor mu?" sorusuna şöyle cevap verdi:



"Irak'ta siyasi istikrar tam olarak sağlanmadan çekilmeleri bizce güvenlik sıkıntısı yaratacaktır. Tabii günden güne çekilmeleri gerekir, ancak gittikleri gün istikrarın sağlanmış olması gerekiyor."



'Biz niye Avrupa gibi olmayalım'



Barzani Türkye ve Kürt Bölgesi arasındaki ilişkileri de şöyle değerlendirdi:



"Ekonomik ilişkilerimiz oldukça gelişmiştir. Siyasal ve sosyal ilişkiler konusunda da olumlu adımlar atılmıştır. Başkonsolosluğun açılması da iyi bir adım olacaktır. İşbirliğimiz gelecekte çok geniş bir alana yayılacak. Türkiye Kürt Bölgesi'nin Avrupa'ya açılmasına vesile olabilir. Birlikte yapmamız gereken çok ortak şey var yoksa yürümüyor. Dünya da oraya gidiyor. Sadece Türkiye değil dünya işbirliği ve dostluğa gidiyor. Bir bakınız 40-50 yıl önce Avrupa'da milyonlarca insan ölmüş. Bakınız şimdi aralarında sınır kalmadı. Biz niye bölgede böyle birşey yapmayalım. Benim hayatımı koymuş olduğum bir meselem var. Ve tecrübem meselelerin barış ve iyilikle çözüldüğünü, savaşla çözülmediğini gösteriyor. Ancak insan çaresiz kaldığı zaman kendini savunmak zorunda kalıyor."



'Türkiye de elini uzatınca sorun kalmadı'



Son dönemde Türkiye ile ilişkilerin iyiye gitmesinin sebebine yönelik soruyu Barzani şöyle cevapladı:



"Türkiye'nin izlediği doğru politika buna sebep olmuştur. Çünkü hiçbir zaman Türkiye ile ilişkimizin kötüye gitmesini istemedik. Türkiye dostluk elini uzattığı zaman bizim de dostluk elimiz uzanmıştır. Türkiye'nin elini bekliyorduk. Türkiye de uzattığı zaman sorun kalmamıştır."



'Irak'ta çok şey değişebilir'



Barzani son olarak Irak'ın geleceği için Mart ayındaki seçimlerin kritik olduğunu söyledi: "Irak'ta çok şey değişebilir. Bakalım Mart ayındaki seçimin sonucunu bekleyelim."