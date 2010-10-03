Barzani Avrupa'da Türkiye'yi savundu

T24- IKDP internet sitesindeki bilgilere göre Barzani, Türkiye'nin Avrupa ile İslam dünyası arasında denge kurmaya çalıştığını savunuyor.





Demokratlar İttifakı Kongresi için Roma’da bulunan Barzani, Batı dünyasında Türkiye’nin ekseniyle ilgili yaşanan tartışmaların kendisini etkilemediğini, Türkiye’nin AB üyeliğine büyük önem verdiğini söyledi.



Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın aktardığına göre, Irak Kürdistan Demokrat Parti’nin (IKDP) internet sitelerindeki bilgiler Barzani'nin Avrupa'da Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediği yönünde. Bu bilgilere göre Barzani'nin Roma’da yaptığı konuşmalarda ve verdiği demeçlerde Türkiye’nin AB’ye üyelik süreciyle ilgili şunları söyledi:



“Eğer Avrupa Türkiye’yi istemiyorsa, Türkiye’nin de başka yöne bakması doğaldır. Ancak ben Ankara’nın Batı’yı terk edeceğini sanmıyorum. Türkiye, Avrupa ile İslam dünyası arasında denge noktası haline gelmek istiyor. Bu düşüncesinin Avrupa tarafından dikkate alınmasını arzuluyor. Bu kötü bir şey değil.”



Güvenlik konuşuyoruz



Irak Kürdistan Bölgesi Başkanlık Divanı Başkanı Fuad Hüseyin de, Peyamner ajansına yaptığı açıklamada, Türk ve Kuzey Iraklı yetkililer arasında yapılan görüşmelerde ağırlıklı olarak güvenlik meselesinin ele alındığı doğrulayarak, şunları söyledi: “Çünkü iki ülke arasındaki sınır çok uzun. Güvenliği konuşmamız bu nedenle çok normal. Bölgede kalıcı bir güvenlik ortamının sağlanması hem Türkiye hem de Kuzey Irak’ın yararına olacak. Güvenlik tam sağlandığında ekonomik ilişkiler daha da artacak. Bu her iki tarafın da arzusu.”



