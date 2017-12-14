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Barzani: Artık Kürdistan'ın bağımsızlık anahtarı elimizdedir

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül'de gerçekleştirdikleri bağımsızlık referandumu ile bağımsızlık anahtarını ellerine aldıklarını belirterek, "Bir gün bu anahtar ile bağımsız Kürdistanın

14 Aralık 2017 16:58

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül\'de gerçekleştirdikleri bağımsızlık referandumu ile bağımsızlık anahtarını ellerine aldıklarını belirterek, \"Bir gün bu anahtar ile bağımsız Kürdistanın kapısını açacağız\" dedi. 
\'Avestakurd\' adlı internet sitesine konuşan Barzani, 25 Eylül\'de gerçekleştirdikleri bağımsızlık referandumu ve ardından ortaya çıkan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Barzani, şöyle dedi:
\"Kürdistan var, bizim vatanımızdır kimse bunu inkar edemez. Evimiz vardı ama, anahtarı başkalarının elindeydi. Evinin önüne gidip bekliyordun, içeri giremiyordun. 25 Eylül\'de yaptığımız bağımsızlık referandumu ile biz evimizin anahtarını aldık. Bu anahtar elimizde kaldıkça bir gün bu anahtar ile bağımsız Kürdistan\'ın kapısını açacağız.\"
IKBY eski Başkanı Barzani, referanduma giderken her şeyi göze aldıklarını ancak arkadan vurulmayı tahmin etmediklerini ve uğradıkları ihanet ile sarsıldıklarını söyledi. Yaşananlardan sonra toparlandıklarını ve yeniden ayağı kalktıklarını söyleyen Barzani, \"Başkanlık benim için önemli değil. Önemli olan Peşmerge olmaktır. Ben daha öncede şimdi de Peşmergeyim bu bana yeter. Er ya da geç Kürdistan bağımsız olacaktır\" diye konuştu

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