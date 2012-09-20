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Politika

Barzani AKP kongresine katılacak

AKP kongresine yurt içi ve yurt dışından birçok siyasetçi katılacak

20 Eylül 2012 16:36

AKP’nin ay sonunda düzenleyeceği kongreye Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesud Barzani de katılacak.
 
AKP'nin 4. Olağan Büyük Kongresi 30 Eylül tarihinde yapılacak.

Kongreye yurt içi ve yurt dışından çok sayıda isim katılacak.

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in de aralarında bulunduğu, yurtdışından 100'e yakın devlet adamı ve siyasetçinin kongrede hazır bulunacak.

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