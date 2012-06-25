Barzani ABD'den Apache helikopter istedi

Barzani yönetiminin 24 adet Apache AH-64 saldırı helikopteri almak için Washington'a resmi başvuru yaptığı ortaya çıktı

Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile yaşanan gerilim nedeniyle Irak merkezi hükümeti ile ipleri kopma noktasına getiren Kürtler, Maliki’nin tüm itirazlarına rağmen uluslararası şirketlerle bağımsız petrol anlaşmaları yapmalarının ardından bu kez de kendi güvenlik teşkilatlarını güçlendirmek için girişimde bulunma kararı aldı.

Kürt yönetimi lideri Mesud Barzani’nin ABD ’ye yaptığı son ziyaret sırasında Washington ile Apache AH-64 model saldırı helikopterleri almak için görüşmeler yaptığı, 24 adet helikopterin Erbil yönetimine satışı için resmi başvurunun da yapıldığı belirtildi.

Ayrıcalık tanıdılar

Irak’ta yayınlanan Dar ed Dustur gazetesinin haberine göre Kongre onayının alınması durumunda ilk parti olan 5 helikopterin teslimatı hemen, geri kalanlar ise 2015 yılının sonuna kadar gerçekleşecek.

Gazeteye konuşan kaynaklar, başka ülkelerle yapılan anlaşmalarda teslimatın çok daha geç yapıldığının altını çizerek Kürt yönetimine bu alanda bir ayrıcalık tanındığı vurgulandı. Barzani’nin Washington ziyareti sırasında Obama ile yaptığı görüşmede Amerikan yönetiminden Irak’a satışı yapılan F-16 uçaklarının teslim edilmemesini istemiş, “Maliki bu uçaklarla bizi vurur” diyerek endişesini dile getirmişti. Son haberler Barzani’nin bu girişimde bulunurken kendi güvenliği için de helikopter alımına onay peşinde olduğunu ortaya koydu.