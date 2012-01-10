Barzani 40 bin doları neden verdi?

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Irak sınırındaki hava operasyonuna ölen 35 kişi için Uludere'nin Gülyazı Köyü'nde kurulan taziyeye gelen, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin başkanı olduğu Kürdistan Demokrat Parti (KDP) temsilcisi Serbest Lezgin Sindori tarafından ailelere verilen 40 bin dolar ile ilgil, Şırnak Valiliği bir yazılı açıklama yaptı."Irak'tan ailelere 40 bin dolar" haberleri ile ilgili valiliğin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Uludere ilçemiz, Irak sınırında vefat eden vatandaşlarımızın devam eden taziye ziyaretleri süresinde, bazı basın yayın organlarında 'Irak ülkesinden ailelere 40 bin dolar dağıtıldı' başlığı ile haberlere yer verildiği görülmüştür. Bölgemizde başsağlığı ziyaretleri uzun süreli taziye kabulü şeklinde devam etmektedir. Ayrıca taziyeye gelen misafirlere çay, yemek ve çeşitli ikramların verilmesi bu geleneğin bir parçasıdır.Bölgemizin kültürel yapısında var olan bu gelenek içerisinde taziye sahiplerinin ağırlama ihtiyaçları ile meşgul edilmeyip kendilerine yük olunmaması için söz konusu ikram ve benzer ihtiyaçların maddi durumu iyi olan akrabalar ve ziyaretçiler tarafından üstlenilmesi de bölgemizin kültürel değerleri arasında yer almaktadır. Şırnaklı vatandaşlar ile Irak ülke vatandaşları arasında var olan akrabalık ilişkileri çerçevesinde bu ülkeden başsağlığı dilemek üzere Uludere İlçesi'ne gelen ziyaretçi grubun, ailelerin tamamına toplam olarak takdim ettiği yardım bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bu da aile başına bin dolar gibi bir rakama tekabül etmektedir."