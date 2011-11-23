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Yaşam

Barutsuz mermi sistemiyle çalışan silah geliştirdiler ISPARTA (A.A)

23 Kasım 2011 18:56

-Barutsuz mermi sistemiyle çalışan silah geliştirdiler ISPARTA (A.A) - 23.11.2011 - Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Mimarlık Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü öğrencilerince yürütülen Elektromanyetik Fırlatıcı Sistem Projesi kapsamında barutsuz mermi sistemiyle çalışan silah geliştirildi. SDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu, düzenlediği basın toplantısında SDÜ Mimarlık Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü'nden Ufuk Erol, Şuayip Öztaş, Volkan Sıgalı ve Vedat Algül, Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen Yeni Fikirler ve Yeni İşler Yarışması'na katıldıklarını bildirdi. 2 bin civarında projenin yarıştığı yarışmada SDÜ'lü öğrencilerin savunma sanayisi kategorisinde yarıştıklarını ve finale kadar yükseldiklerini anlatan İbicioğlu, ''Öğrencilerimiz Elektromanyetik Fırlatıcı Sistem Projesi ile savunma sanayisi kategorisinde birinci seçilerek 50 bin lira değerindeki özel ödülün sahibi oldu'' dedi.  Silahın tank üzerine monte edilebilen bir model olduğunu belirten İbicioğlu, projenin Anadolu üniversitelerinin de yenilikçi fikirler üretebildikleri, geliştirebildiklerinin en güzel örneği olduğunu ifade etti.  Silah sanayisinde büyük bir ciro, pazar payı söz konusu olduğunu anlatan İbicioğlu, ''Bu proje daha da geliştirilirse, hem Türkiye'nin savunma gücü artacak hem de ülke ekonomisine döviz girdisi sağlanacak'' diye konuştu.

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