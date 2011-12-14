Baruter'den Erdoğan'a Joker benzetmesi!

AHMET KÜÇÜK - T24
Karikatürist Bahadır Baruter, yine çok tartışılacak Erdoğan karikatürüne imza attı. Sanatçı, ünlü çizgi roman Batman'den esinlenerek Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Atatürk resminin önünde bulunduğu fotoğrafı üzerinde oynadı. Atatürk'ü Batman'e benzeten Baruter, Başbakan Erdoğan'ı da kötü karakteriyle ünlü Joker kılığına soktu.
Leman ve Penguen mizah dergilerinde karikatürleri yayımlanan sanatçı Bahadır Baruter, kişisel internet sitesi www.baruter.com
ve facebook sayfasında yeni çalışmasını yayımladı.
"Ata yok, Tayyip yalan" ismini verdiği çalışmasında Baruter, Başbakan Erdoğan'ı Batman çizgiromanındaki Joker karakterine soktu. Erdoğan'ın dudaklarını ve yanaklarını kırmızıyla şekillendirirken yüzünü de beyaza boyadı.
Başbakan Erdoğan'ın arkasında asılı duran Atatürk resiminde de oynama yapan Baruter, Atütürk'e Batman maskesi giydirdi. Çok tartışılan "Osmanlı Böcekleri"
Baruter, Osmanlı hanedanıyla böcek figürlerini bir araya getirerek yaptığı ‘Ottoman Bugs’ oyun kartları nedeniyle milliyetçi-muhafazakar kesimin hedefi haline gelmişti. Baruter'in 1 yıl hapsi istenmişti
Karikatürist Bahadır Baruter'in mizah degisi Penguen'de çizdiği karikatürde cami sütununda okunan "Allah yok, din yalan" yazısı nediyle Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası ile bazı vatandaşların açtığı dava nedeniyle 1 yıla kadar hapsi istenmişti.
Bahadır Baruter kimdir?
1963 Ankara doğumlu. Sırasıyla Küçük Münevver Çocuk Yuvası’nda bir, Nilüfer Hatun İlkokulu’nda beş, İstanbul Erkek Lisesi’nde sekiz ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim bölümünde 14 yıl eğitim gördü.
Karikatür çizmeye 27’sinde başladı. “PİŞMİŞ KELLE” de üç ay, “LİMON” da bir yıl ve “AVNİ” de altı ay çalıştıktan sonra LEMAN’ın kurulmasıyla birlikte bu dergide yaklaşık 12 yıl süresince, Fatih Solmaz ile birlikte hazırladıkları “Lombak” adlı karikatür sayfasını çizdi. 1996‘da Selçuk Erdem’le birlikte “LEMANYAK”ı çıkardı ve ilk bir yılı Selçuk Erdem ile birlikte olmak üzere yaklaşık beş yıl bu derginin bilfiil editörlüğünü yaptı.
1997’de KOMİK ŞEYLER YAYINCILIK'ı kurdu. 2001’de 11 arkadaşıyla LEMANYAK’ tan ayrılarak LOMBAK dergisini kurdu; hemen ardından Bülent Üstün ile birlikte LOMBAK’ın eki olarak KEMİK’i çıkarttı. 2002’de Metin Üstündağ, Erdil Yaşaroğlu ve Selçuk Erdem ile birlikte PENGUEN’i kurdu. 2003’de Fatih Solmaz ile birlikte KEMİK'i, LOMBAK'tan ayırarak müstakil formatta yayınlamaya başladı. Halen PENGUEN’de çizerlik ve editörlük görevlerini sürdürüyor. Yazar Mine Söğüt ile evli; çocuksuz ama kedili.