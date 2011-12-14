Baruter'den Erdoğan'a Joker benzetmesi!

AHMET KÜÇÜK - T24



Çok tartışılan "Osmanlı Böcekleri"



Baruter'in 1 yıl hapsi istenmişti





Karikatürist Bahadır Baruter'in mizah degisi Penguen'de çizdiği karikatürde cami sütununda okunan "Allah yok, din yalan" yazısı nediyle Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası ile bazı vatandaşların açtığı dava nedeniyle 1 yıla kadar hapsi istenmişti.





Bahadır Baruter kimdir?



1963 Ankara doğumlu. Sırasıyla Küçük Münevver Çocuk Yuvası’nda bir, Nilüfer Hatun İlkokulu’nda beş, İstanbul Erkek Lisesi’nde sekiz ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim bölümünde 14 yıl eğitim gördü.



Karikatür çizmeye 27’sinde başladı. “PİŞMİŞ KELLE” de üç ay, “LİMON” da bir yıl ve “AVNİ” de altı ay çalıştıktan sonra LEMAN’ın kurulmasıyla birlikte bu dergide yaklaşık 12 yıl süresince, Fatih Solmaz ile birlikte hazırladıkları “Lombak” adlı karikatür sayfasını çizdi. 1996‘da Selçuk Erdem’le birlikte “LEMANYAK”ı çıkardı ve ilk bir yılı Selçuk Erdem ile birlikte olmak üzere yaklaşık beş yıl bu derginin bilfiil editörlüğünü yaptı.



1997’de KOMİK ŞEYLER YAYINCILIK'ı kurdu. 2001’de 11 arkadaşıyla LEMANYAK’ tan ayrılarak LOMBAK dergisini kurdu; hemen ardından Bülent Üstün ile birlikte LOMBAK’ın eki olarak KEMİK’i çıkarttı. 2002’de Metin Üstündağ, Erdil Yaşaroğlu ve Selçuk Erdem ile birlikte PENGUEN’i kurdu. 2003’de Fatih Solmaz ile birlikte KEMİK'i, LOMBAK'tan ayırarak müstakil formatta yayınlamaya başladı. Halen PENGUEN’de çizerlik ve editörlük görevlerini sürdürüyor. Yazar Mine Söğüt ile evli; çocuksuz ama kedili.





