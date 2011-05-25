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Politika

BARUTÇU'NUN HAKLARI ASKIYA ALINDI ANKARA (A.A)

25 Mayıs 2011 21:11

-BARUTÇU'NUN HAKLARI ASKIYA ALINDI ANKARA (A.A) - 25.05.2011 - MHP İstanbul eski il başkanı ve milletvekili adayı İhsan Barutçu'nun, parti üyeliğinden doğan tüm hakları askıya alındı. Edinilen bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplanan Merkez Disiplin Kurulu (MDK), bazı internet sitelerinde yer alan görüntülerinin ardından istifa etmeyen ve milletvekilliği adaylığından da çekilmeyen İhsan Barutçu'nun durumunu görüştü. Tedbirli olarak MDK'ya sevk edilen Barutçu'nun, yedi gün içerisinde savunmasını vermesi istendi. Buna ilişkin yazı, Barutçu'nun İstanbul'daki adresine elden gönderildi. Savunma isteminin yarın Barutçu'ya ulaştırılacağı öğrenildi. MDK'da ayrıca Barutçu'nun, parti üyeliğinden doğan tüm haklarının askıya alınması kararı da çıktı.  Bir MHP yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Barutçu, yedi gün içerisinde savunmasını verebilir ya da bu süre içerisinde istifa edebilir. Her ikisini de yapmaması durumunda yedi gün sonra partiden ihraç edilecek'' görüşünü dile getirdi.

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