-BARUTÇU, MHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ ANKARA (A.A) - 01.06.2011 - MHP İstanbul eski İl Başkanı İhsan Barutçu, partiden ihraç edildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bugün toplanan Merkez Disiplin Kurulu'nda ''savunmasını verdiği'' belirtilen Barutçu'nun durumu görüşüldü. Toplantıda, ''internetteki görüntüleri'' dolayısıyla daha önce Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve tüm hakları askıya alınan Barutçu'ya partiden ihraç kararı verildi. MHP yönetiminin, Barutçu'nun partiden ihraç kararını YSK'ya bildireceği de öğrenildi.