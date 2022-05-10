Bartuğ Elmaz, Marsilya ile anlaştı

Galatasaray'ın genç futbolcusu Bartuğ Elmaz'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ile anlaştığı iddia edildi.

Fransız basını, Marsilya’nın Galatasaray ile sözleşme uzatmadığı için kadro dışı bırakılan genç oyuncu Bartuğ Elmaz ile anlaşmaya vardığını ve yeni sezonda takıma katılacağını duyurdu. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ilk defa geçen sezon Göztepe maçında forma giymişti.

Mustafa Muhammed de Fransa yolunda

Galatasaray’ın, Zamalek’ten önce kiraladığı sonra da opsiyonunu kullanarak bonservisini aldığı Mustafa Muhammed yol ayrımında. Fransa’dan birçok talibi olan 24 yaşındaki oyuncuyu, son olarak Toulouse Kulübünün istediği ve Mustafa’nın da bu transfere sıcak baktığı belirtiliyor. Mustafa bu sezon ligde 25 maçta 1.074 dakika süre alırken, 6 gol ve 3 asistlik katkı yaptı.