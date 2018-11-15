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Bartın'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

15 Kasım 2018 16:26

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Orman köyleri ve yaylalar, beyaza büründü.
Bartın kent merkezine yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde ise sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle kar yağışı başladı. Ulus ilçesine bağlı Şirinler, Elmacık ve Isırganlı, merkeze bağlı Özbaşı köylerinde etkili olan kar yağışı ile her yer beyaz örtü ile kaplandı. Zoni, Uluyayla ve Ardıç yaylasında kar kalınlığı yaklaşık 15 santime ulaştı. Orman köyleri ve yaylalar kar yağışı ile muhteşem bir güzellik ortaya çıktı.

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