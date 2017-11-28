Bartın'ı selden koruyacak baraj tamamlandı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN\'da, 21 Mayıs 1998 tarihinde meydana gelen sel felaketinin ardından yapımına başlanan Kirazlı Köprü Barajı, tamamlanarak, su tutmaya başladı. Baraj ile kent, taşkın ve sel zararlarından korunacak, 31 bin dekar zirai arazi de modern sulama sistemiyle sulanacak.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü\'nce, Abdipaşa Beldesi, Bartın Çayı Gökırmak üzerinde inşa edilen Kirazlı Köprü Barajı\'nın temelden yüksekliği 72.5 metre. 66.19 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip baraj inşaatı, tamamlandı. Su tutmaya başlayan barajın etrafındaki bağlantı yollarının da yapımı tamamlanarak, ulaşıma açıldı. Barajın yanından geçen sürücülerden bazıları, araçlarını durdurup, baraj manzarasıyla fotoğraf çektirdi.

Kirazlı Köprü Barajı, sulama ve enerji amaçlı inşa edildi. Baraj ile Bartın merkez ve 670 hektar tarımsal saha, taşkından korunacak. Ayrıca yaklaşık 31 bin dekar zirai arazi de modern sulama sistemi ile sulanacak.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın\'ı sel riskinden koruyacak barajın artık su tutmaya başladığını belirterek şunları söyledi:

\"Temelden yüksekliği 72.5 metre olan barajın birinci amacı, kenti sel riskinden korumak. Bunun yanında sulama ve enerji amaçlı önemli bir yatırımdır. 2014 yılında proje revizyonu gerçekleştirildi. Eski projede baraj gövdesi kil çekirdekli dolgu tipindeydi, yeni proje ile beton dolguya dönüştürüldü. Baraj içerisinden geçen yol inşaatı da DSİ müteahhidinden alınarak Karayollarına devredildi. Artık Bartın’da yaşayan vatandaşlarımız sel korkusu yaşamayacak. Barajın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.\"

Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez ise Bartın’ın 50 yıllık özleminin bittiğini dile getirerek, \"Baraj ile artık Bartın sel korkusu yaşamayacak. Yöremizin önemli gözdeleri arasında artık burası da oldu. Çünkü barajın çevresinde mesire yerleri yapılacak. Bizler de belediye olarak gereken desteği vereceğiz. Bu projenin tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

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