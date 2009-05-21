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Yaşam

Bartın’dan bir utanç karesi

Bartın’da kullandığı otomobilin arkasına iple bağlı köpekle giden sürücü tepkiye neden oldu. Köpek koşmakta zorlanırken, sürücü tepkilere aldırış etm

21 Mayıs 2009 03:00

Bartın’da kullandığı otomobilin arkasına iple bağlı köpekle giden sürücü tepkiye neden oldu. Köpek koşmakta zorlanırken, sürücü tepkilere aldırış etmedi.

Bartın ile Karabük arasındaki karayolunda bugün arkasına iple bağlı köpekle giderken 74 AG 652 plakalı otomobili görenler şaşırdı. İkaz lambalarını yakarak yolda yavaş ilerleyen otomobilin arkasından dili dışarda koşan köpeği gören sürücüler, otomobili kullanan sürücüyü işaretlerle uyardı. Tepkilere aldırmayan sürücü yoluna devam etti.

İnternet sitelerinde yayınlanan haberi ihbar kabul eden Bartın Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili A.N.'nin gözaltına alınmasını istedi.

Jandarmanın gözaltına aldığı A.N., sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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