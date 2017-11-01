Bartın'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bartın ile İnkum tatil beldesi arasındaki yolun Sanayi Sitesi Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İnkum yönüne giden 26 yaşındaki Gülçin G.’nin kullandığı 35 KE 9876 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Hakan B. yönetimindeki 74 BV 223 plakalı otomobil ve arkasından gelen 26 yaşındaki Ramazan Kökoğlu\'nun kullandığı 74 BN 097 plakalı otomobil ile çarpıştı. Yaralanan 3 sürücü ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücülerden Ramazan Kökoğlu, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Pastanede usta olan Kökoğlu\'nun babasının da 1 ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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