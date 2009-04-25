Bartın'da trafik kazası: 2 polis yaralı

Bartın'daki trafik kazasında, 2 polis memuru yaralandı.



Kurtköyü mevkiinde yol uygulaması yapan polis memurları Salih Demirel ve Muhittin Altuntaş'ın bulunduğu Bartın Emniyet Müdürlüğüne bağlı 74 A 5922 plakalı bölge trafik ekibi, 41 plakalı olduğu belirlenen bir otomobili durdurmakistedi.



Otomobilin durmaması üzerine izlemeye başlayan polis ekibi, yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.



Kazada, polislerden Altuntaş yoldan geçenler, araçta sıkışan Demirel ise sivil savunma ve Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla çıkarılarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Bartın Emniyet Müdürü Mesut İnce, hastaneye gelerek polis memurlarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.



Hastaneye gelen CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya da İnce'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.



Kaçan otomobili arama çalışmaları sürdürülüyor.

