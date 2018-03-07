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Bartın'da su altında kalan baraj sahasındaki 38 ev yıkılacak

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN Kirazlı Köprü Barajı'nın arkasında bulunan ve yoğun yağışlarda sular altında kalan 38 evin yıkımı için tebligatlar ev sahiplerine bildirdi

07 Mart 2018 16:00

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN Kirazlı Köprü Barajı\'nın arkasında bulunan ve yoğun yağışlarda sular altında kalan 38 evin yıkımı için tebligatlar ev sahiplerine bildirdi. DSİ\'nin 16 Mart tarihine kadar boşaltmayla ilgili verdiği süre üzerine bazı mahalle sakinleri evleri tahliye etmeye başladı. 
Pazar günü Bartın genelinde metrekareye 144 kilogram yağış düştü. Yoğun yağışların ardından Bartın Karabük yolu üzerindeki Kirazlı Köprü Barajı taştı. Taşma nedeniyle daha önceden istimlak edilen ancak vatandaşların boşaltmadığı evler ile 3 mahalleye giden yol sular altında kaldı.
Devlet Su İşleri ekipleri baraj sularının çekilmesinin ardından 3 mahalleye giden yolu yeniden yapmaya başladı. İş makineleri ile yeni yol yapım çalışmalarına başlandı. Ayrıca Devlet Su İşleri ekipleri barajın taşmasının ardından 2,5 yıl önce istimlak edilen ancak vatandaşların boşaltmadığı evler için de 16 Mart tarihine kadar tahliye için süre verdi. DSİ ekipleri su taşkın seviyesi kotunda bulunan 38 ev sahibine ulaşarak, evlerini 16 Mart tarihine kadar boşaltmalarını istedi. Bazı ev sahipleri ise evlerindeki eşyaları kamyonlara koyarak, boşaltmaya başladı.
Evlerini boşaltan mahalle sakinlerinden Mehmet Eralp, DSİ’nin 16 Mart tarihine kadar süre verdiğini o tarihe kadar evini boşaltacaklarını söyledi.

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