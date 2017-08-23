Bartın'da sel sonrası hasar tespit çalışması başlatıldı

Bartın'da akşam saatlerinde etkili olan yağmurun ardından Kurucaşile ilçesinden geçen derenin taşması sele neden olurken, kapanan yollar ekipler tarafından ulaşıma açıldı. Belediye ekipleri ilçede çamurla kaplı alanları temizleyerek hasar tespit çalışmalarına başladı.

Kentte yaklaşık 2 saat etkili olan yağmur nedeniyle Kurucaşile ilçesinde metrekareye 231 kilogram yağış düştü. Yoğun yağmur nedeniyle ilçenin içerisinden geçen derenin taşması sele neden oldu. Dere kenarında bulunan 20 iş yerini su basarken ulaşımda aksamalar yaşandı. Gece boyu çalışan İl Özel İdare ve DSİ ekipleri iş makineleriyle sel nedeniyle kapanan Hisar, Çayaltı, Aydoğmuş, Kavaklı grup yolu ile Uğurlu, Hacıdemirci ve Alapınar köylerinin yollarını ulaşıma açtı. Bartın-Kurucaşile arasındaki yolda yaşanan heyelan nedeniyle kapanan yolda ekipler tarafından açıldı. Belediye ekipleri ilçede çamurla kaplı alanlarda temizlik ve hasar tespit çalışması başlattı.



İlçede yaşanan heyelan ve selin zarara yol açtığını belirten Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın, "İlçemizin ortasından geçen dere sel suları nedeniyle kabarınca işyerleri su altında kaldı. Özellikle Tekkeönü Köyü ve Kurucaşile ilçemiz bu yağıştan çok fazla etkilendi. Bartın-Kurucaşile yol güzergahındaki derelerin taşması ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. Gece ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde yolumuz yeniden açıldı.

Geçtiğimiz yıl 13 Ağustos’ta yaşanan sel afetinin ardından ilçenin merkezinden geçen derede ıslah çalışmaları başlamıştı. Ancak, dün akşam yaşadığımız sel ile birlikte o çalışmalarda sekteye uğradı. Derenin üzerinde bulunan köprünün altına sıkışan ağaçlar belediyemizin iş makinaları ile temizlendi. Ama yine dere taşarak, ilçemize zarar verdi. Şimdi temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başlayacağız" dedi. (DHA)