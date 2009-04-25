Bartın'da polisler ölümden döndü

Bartın'da, ‘dur’ ihtarına uymayan bir aracı takip eden polisler, ölümden döndü. Kaçan aracın direksiyonu üzerlerini kırması sonucu kontrolden çıkan polis aracı, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, iki polis memuru yaralandı.



Kaza, Bartın-Karabük Karayolu, Kurtköy Mevkii'nde meydana geldi. Yolda uygulama yapan trafik ekibi, 41 plakalı olduğu bildirilen bir aracı durdurmak istedi. Trafik ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan araç kaçmaya başladı. Polis memuru Salih Demirel idaresindeki 74 A 5922 plakalı polis aracı, kaçan aracın peşine düştü.



Kaçan aracı kullanan kimliği belirsiz kişi, yanına yaklaşan polis aracının üzerine doğru direksiyonunu kırdı. Üzerine gelen araçtan kaçmaya çalışan polis aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, 20 metre sürüklendikten sonra takla attı. Araçta bulunan polis memurları Salih Demirel ve Muhittin Altıntaş'ın yardımına vatandaşlar koştu. Yaralı iki polis memuru araçtan çıkartıldı.



Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, polis memurlarına ilk müdahalede bulunarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis memurları, hastanede tedavi altına alındılar. Bartın Emniyet Müdürü Mesut İnce, hastaneye gelerek doktorlardan polis memurlarının sağlık durumları hakkında bilgi aldıktan sonra polislerle de görüştü.



Olayın ardından kaçan aracın bulunması için çalışmalar devam ediyor.



