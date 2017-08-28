Bartın'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Ayhan ACAR/ BARTIN,(DHA)- BARTIN’da 57 yaşındaki Dursun Karayel, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saatlerinde Zonguldak-Bartın Karayolu’nda meydana geldi. Fuat Y.’nin kullandığı 34 RP 4288 plakalı otomobil, Kutlubey Yazıcılar Köyü mevkiinde yolun karşısına geçen Dursun Karayel’e çarptı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, Karayel’in öldüğünü belirledi. Gözaltına alınan Fuat Y., karakola götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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