Bartın'da ölü yunus kıyıya vurdu

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) –BARTIN İnkum tatil beldesinde yaklaşık 4 metre boyundaki yunus ölüsü kıyıya vurdu.

Akşam saatlerinde belde merkezindeki sahile vuran ölü yunusu görenler jandarmaya haber verdi. Yapılan incelemede yunusun kuyruk bölümü ve karın altında kesi izleri saptandı. Yunusun, açıktaki bir geminin pervanesinin çarpması sonucu telef olduğu tahmin edildi. Ölü yunus için jandarma ekipleri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bilgi verdi. Yunusun yapılacak incelemenin ardından belediye ekiplerince gömüleceği belirtildi.

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