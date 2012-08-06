Bartın'da ölü balıklar su yüzeyini kapladı

Irmağın Yalı mevkisinde çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediyeye haber vermesiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çetin, yaptığı açıklamada, Bartın Irmağı'nda zaman zaman balık ölümlerinin yaşandığını söyledi.

Özellikle yaz aylarında oksijen yetersizliği nedeniyle ölümlerin yaşanabildiğini ifade eden Çetin, ''Maalesef sayıyla ifade edilemeyecek boyutta balık ölümleri yaşandı. Bazı bölgelerde su yüzeyinin ölü balıklarla kaplandığını gördük ve büyük üzüntü yaşadık. Yine birçok bölgede de yüzlerce balık suyun kenarında can çekişiyor. Irmak debisinin azalmasıyla ortaya çıkan oksijen yetersizliği nedeniyle balık ölümlerinin yaşandığını gözlemledik. Çünkü fabrika bölgelerinden gelen su temiz. Tabii bu analizlerin ardından kesinlik kazanacak.''

Çetin, vatandaşları ırmaktaki ölü balıkları toplamamaları konusunda uyardı.