Bartın'da kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da kamyonla çarpışan otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bartın- Zonguldak yolunun Gecen Köyü mevkisinde meydana geldi. 40 yaşındaki Ayser Şenyurt yönetimindeki 74 BV 374 plakalı otomobil, aynı yönde giden Şaban Ergün\'ün kullandığı 67 VF 539 plakalı kamyonla çarpışıp savrularak yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 85 yaşındaki Lütfiye Akbaş, hayatını kaybetti. Sürücü Ayser Şenyurt, 54 yaşındaki Cemile Gökbayrak, 57 yaşındaki Zeynep Karaman ve 40 yaşındaki Nuriye Çakmak yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ve Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ölen Lütfiye Akbaş’ın cesedi de incelemeden sonra aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Bartın Devlet Hastanesi\'nde muayene olduktan sonra evine doğru gittiği öğrenilen kamyon sürücüsü Şaban Ergün, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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