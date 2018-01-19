Bartın'da fırtına hasara yol açtı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahil kesimlerine hasar verdi. Amasra\'da kıyıda bulunan otopark ile Kurucaşile\'deki liman hasar görürken, Tekkeönü köyünde 10 tekne sular altında kaldı.

Bartın\'da dün gece etkili olan fırtına sahil kesimlerinde yıkıntıya neden oldu. Fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar kıyılara vurdu. İnkum tatil beldesinde dalgalar yola kadar gelirken, kaldırımları söktü. Amasra\'da sahil kesiminde bulunan otoparkta hasar oluştu. Dalgalar otoparkın içine kadar girerken, elektrik direkleri sökülerek, büyük bir çukur oluştu. Deniz kenarında bulunan bazı tekneler ise dalgalar nedeniyle ağaçlara bağlandı. Sabah saatlerinde Amasra Belediyesi\'ne ait iş makineleri ile temizleme çalışmaları başladı. Dev dalgalar Kurucaşile limanında da hasara neden olurken, liman içinde bulunan tekneler ile kaldırım taşları zarar gördü. Kurucaşile ilçesine bağlı Tekkeönü köyünün sahilinde bulunan 10 tekne ise battı. Kurucaşile\'ye bağlı Kapısuyu köyünde dalgalar yoldaki kaldırım taşlarına zarar verdi. Gece fırtına nedeniyle Bartın Limanı içinde bulunan bir yük gemisi açığa sürüklendi. Yük gemisi römorkörler tarafından çekilerek limana getirildi.

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