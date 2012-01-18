-Bartın'da eğitime kar engeli BARTIN (A.A) - 18.01.2012 - Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın da ara verilecek. Bartın Milli Eğitim Müdürü Hacı Ali Yeşilyurt, yoğun kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilemesinden dolayı il merkezi, ilçeler ile bağlı belde ve köylerdeki okul öncesi eğitim kurumları, ilköğretim okulları, orta öğretim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime yarın da ara verilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Kar yağışı nedeniyle Bartın'da dün ve bugün de eğitime ara verilmişti.