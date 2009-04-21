Bartın'da DSP eski ilçe başkanı öldürüldü

Bartın'da, Eski DSP Merkez İlçe Başkanı Nihat Günal, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.



Edinilen bilgiye göre, Nihat Günal'a (51), Tuna Mahallesi'nde, 74 AD 032 plakalı otomobilinden indiği sırada yoldan geçen başka bir araçtan inen ve kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce, 6-7 el ateş edildi.



Günal, yaralanmasına karşın bindiği otomobilinde yaşamını yitirdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemede bulundu.



S.G. isimli görgü tanığı polise verdiği ifadede, olayın meydana geldiği anda yolun karşısında bulunduğunu belirterek, beyaz bir otomobilin Günal'a ait aracın yanında durduğunu ve araçtan 4-5 kişinin indiğini anlattı. Görgü tanığı, 6-7 el silah sesi duyduğunu, söz konusu şahısların otomobilleri ile Amasra ilçesi yönüne kaçtıklarını belirtti.



1998-2002 yıllarında DSP Merkez İlçe Başkanlığı görevi yapan 3 çocuk babası Günal'ın cesedi, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



İl Emniyet Müdürü Mesut İnce ve bazı partililer hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

