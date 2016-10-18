Bartın'da ByLock kullandığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Bartın'da, 'FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandığı öne sürülen 2 öğretmen ile 1 mühendis tutuklandı.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Eminiyet'teki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen E.A, S.O ve S.Ş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.