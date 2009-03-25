Bartın’da 65 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Bartın'da 4 ilköğretim okulundaki 65 öğrenci, özel yemek firmasınca dağıtılan sütten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.



Kentteki ilköğretim okullarına öğle yemeği servisi yapan bir firmanın görevlileri tarafından öğrencilere süt, kek ve elmadan oluşan yiyecekler dağıtıldı.



Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesindeki Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu’nda bazı öğrencilerde mide bulantısı ve baş dönmesi şikâyetinin görülmesi üzerine okul yöneticileri, öğrencileri yiyecekleri tüketmemeleri konusunda uyardı.



İçtikleri sütten zehirlendikleri tahmin edilen okuldaki 30 öğrenci, öğretmenlerin otomobilleri ve okul servisleriyle Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı.



Aynı firmanın süt dağıttığı merkeze bağlı Gürgenpınarı İlköğretim Okulu’ndan 8, Terkehaliller İlköğretim Okulu’ndan 18 ve Mustafa Kemal İlköğretim Okulundan da 9 öğrenci sağlık ocaklarında tedavi altına alındı.



Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Volkan Akbulut, yaptığı açıklamada, öğrencilerin içtikleri sütten zehirlendiklerini tahmin ettiklerini, kesin sonuçlarının tahlillerin ardından belirleneceğini söyledi.



Akbulut, öğrencilere serum bağlandığını ve bir süre müşahede altında tutulacaklarını kaydetti.



Müfettiş görevlendirildi



İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ali Yeşilyurt da hastane yetkililerden bilgi aldıktan sonra yaptığı açıklamada, zehirlenme olayıyla ilgili 2 ilköğretim müfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.



Tüm incelemelerin yapıldığını ve sorumlu firma hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılması için girişimde bulunacaklarını belirten Yeşilyurt, şöyle konuştu:



"İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım Müdürlüğü görevlileri, zehirlenme vakasının meydana geldiği okullardaki gıdalardan numuneler aldı. Okullarda dağıtılan sütlerin görüntü ve kokularının kötü olduğunu tespit ettik. Son kullanma tarihi geçmemiş olmasına rağmen sıcak bir ortamda muhafaza edilmiş olabileceğinden bozulmuş olabilirler. Öğrencilerin ise herhangi ciddi sağlık problemi yok."



Zehirlenme olayıyla ilgili Bartın İl Emniyet Müdür Yardımcısı Naci Gürkan ve bazı şube müdürleri de hastaneye gelerek rapor tuttu.



(AA)

