Bartın'da 22 kişi 14 yaşındaki Ç.K.'ya tecavüz mü iddiası



T24 - Bartın’da ilköğretim öğrencisi 14 yaşındaki Ç.K’ya tecavüz ettikleri gerekçesiyle 22 kişi gözaltına alındı. Bartın Valisi İsa Küçük tecavüz iddiasının doğru olmayabileceğini söylerken, İl Milli Eğitim Müdürü İsa Şeker olayda tecavüz değil taciz olduğunu tahmin ettiklerini kaydetti.

DHA'dan Halil Tekin'in haberine göre; Bartın merkeze bağlı bir köy ilköğretim okulunda eğitim gören 14 yaşındaki Ç.K’nın durgun ve içine kapanık halinden şüphelenen okul yönetimi, bir uzman psikolog eşliğinde öğrenciyle görüştü. Küçük kızın görüşmede tecavüze uğradığını söylemesi üzerine durum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirildi. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün konuyu Bartın Cumhuriyet Savcılığı’na aktarması üzerine de, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



4’ü serbest kaldı



Psikolog gözetiminde konuşan küçük kızın verdiği ifade doğrultusunda yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Sorgularından sonra dün adliyeye çıkarılan 22 şüpheliden 4’ü serbest bırakılırken 18’i tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Vali Küçük iddialarla ilgili, “Tecavüze yönelik de iddialar var ancak doğru olmayabilir. Soruşturmayı savcı yürütüyor. İdaremizin çok fazla bilgisi yok” dedi.

Şeker de öğrencinin bir süredir farklı davranışları nedeniyle okul yönetimin dikkatini çektiğini, psikolog eşliğindeki görüşmede de durumun anlaşıldığını belirterek, olayda tecavüz değil tacizin olduğunu tahmin ettiklerini, soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.



Utanç davası utançla bitmişti



Mardin’de, 2002’de 13 yaşında olan N.Ç., kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 26 kişinin tecavüzüne uğramıştı. Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların tamamına alt sınırdan ceza vermiş, kızın “kendi rızasıyla ilişkiye girdiği”ni savunmuştu. Karar temyiz edilmiş, Yargıtay Başsavcılığı da “N.Ç’nin bu işi rızasıyla yaptığı” yolundaki görüşe itiraz etmemişti.

