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Bartın'da 15 dakikalık sağanak yolları göle çevirdi

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu

07 Eylül 2018 14:40

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan, 15 dakika aralıksız süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Rögarların taşması nedeniyle Bartın- Zonguldak, Bartın-Karabük yolu Çaydüzü Mahallesi\'nde araçlar güçlükle ilerledi. Bartın Belediyesi ve Karayolları ekipleri su birikintilerinin olduğu yollarda tahliye çalışması yaptı. Meteoroloji\'nin verilerine göre metrekareye 30 kilogram yağmur düştü.

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