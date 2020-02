Bartın Valisi Dirim, baraj suyunun yükseldiği alanda inceleme yaptı

BARTIN, (DHA) - BARTIN Valisi Nusret Dirim, suyun yükseldiği Bartın- Karabük yolu üzerindeki Kirazlık Köprü Barajı\'nda incelemelerde bulunarak, yöre sakinleriyle görüştü.

Bartın Valisi Dirim, Kirazlık Köprü Barajı\'nın şantiyesinde inceleme yaparak, Ulus Kaymakamı Recep Hasar\'dan bilgi aldı. Vali Dirim, Yenihan köyünde yaşayanları da ziyaret ettikten sonra bölgeden ayrıldı. Ulus Kaymakamı Hasar, Vali Dirim\'in ziyaretinin ardından açıklama yaptı. Geçen cumartesi günü yoğun yağış olduğunu hatırlatan Hasar, \"Baraj bölgesindeki evlerin kamulaştırması yapılmıştı. Bölgedeki bu evlerde vatandaşlarımızın şu an hala yaşıyor olmalarından dolayı ve yağışların aşırı olmasından dolayı biraz mağduriyet oldu. Olayın en başından itibaren Sayın Vali\'mizin talimatlarıyla gerekli önlemleri aldık. AFAD, İl Özel İdare ve konuya müdahil olabilecek tüm kurumlarla teyakkuz halindeydik. Ulus Kaymakamlığı olarak mağduriyet yaşayan vatandaşlara yardım paketlerini teslim ettik. Bu sabah da biz bölgeye geçtik, vatandaşlarımızın durumunu yerinde inceledik. Herhangi bir sorun ve sıkıntının olmadığını gördük. Valimiz bölgeye intikal etti. Kendisi baraj şantiyesinde ve gövdesinde incelemelerde bulundu\" diye konuştu.

Yol sorununun çözüldüğünü, suların çekilmeye başladığını belirten Ulus Kaymakamı Hasar, \"Temelde yol sorunu mevcuttu. Çubuklu, Gökmenoğlu alternatif yolu zaten ulaşıma açıktı; fakat orada özel idare ekiplerince bir iyileştirme yapıldı. Şu an yol ulaşımı sağlanmakta, elektrik mevcut, vatandaşlarımızın herhangi bir sorunu problemi bulunmuyor. Dün basın yayın organlarında, \'300 vatandaşa ulaşılamadığı\' haberleri çıktı. Bunlar, tamamen gerçeğe aykırı haberler. 300 vatandaşın mahsur kalması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. O bölgede oturan yaşlı hasta kronik rahatsızlığı olan vatandaşların belediye ve muhtarla tespitini gerçekleştirdik. Devlet vatandaşının yanında, biz bu süreci yakından takip ediyoruz. Şu an için her şey kontrol altında ve su da 1- 2 metre arasında çekilmiş durumda\" dedi.



