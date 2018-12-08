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Bartın Vali Yardımcısı, trafik kazasında hayatını kaybetti (3)

Bartın Vali Yardımcısı, trafik kazasında hayatını kaybetti (2) 1 HAFTA ÖNCE EVLENMİŞTİ Bartın'ın Amasra ilçesinde geçirdiği kazada hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Erkan Kalender, bir hafta önce evlenmişti

08 Aralık 2018 15:06

Bartın Vali Yardımcısı, trafik kazasında hayatını kaybetti (2)
1 HAFTA ÖNCE EVLENMİŞTİ

Bartın\'ın Amasra ilçesinde geçirdiği kazada hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Erkan Kalender, bir hafta önce evlenmişti. Vali Yardımcısının eşi Enise Kalender, bugün Valilik\'te düzenlenen törende gözyaşlarına hakim olamazken, ayakta durmakta zorlandı. Çiftin bir hafta önceki nikahında çekilen görüntüler ise yürekleri dağladı. 

Görüntü Dökümü
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-Çiftin nikah salonuna girişi
-Nikahtan görüntü
-Konuklardan görüntü
-Detaylar

BARTIN,(DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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