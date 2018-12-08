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Bartın Vali Yardımcısı, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN Vali Yardımcısı Erkan Kalender, Amasra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi

08 Aralık 2018 11:20

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN Vali Yardımcısı Erkan Kalender, Amasra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Bartın- Amasra karayolunun Amasra tüneli çıkışında meydana geldi. Amasra\'dan Bartın yönüne giden Vali Yardımcısı Erkan Kalender (46) yönetimindeki 74 DA 402 plakalı otomobil, tünel çıkışında kontrolden çıkıp orta refüje çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Erkan Kalender, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak Kalender, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.
BİR HAFTA ÖNCE EVLENMİŞTİ
Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender, 1 Aralık Cumartesi günü Enise Anül ile Amasra ilçesinde düzenlenen düğün ile dünya evine girmişti. Erkan Kalender\'in ölümü, büyük üzüntü yarattı.

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